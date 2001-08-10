Тихоокеанское
информационное агентство
30 Октября 2024
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09:04, | Новости общества Сахалина и Курил

Знакомство лисы и лесного кота засняли в Приамурье

Знакомство лисы и лесного кота засняли в Приамурье

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Амурской области на камеру попала встреча лесного кота и лисы. На кадрах видно, как рыжая хищница стоит посреди дороги, а навстречу ей медленно крадется кот. Близко подойти друг к другу животным не удалось, их спугнул гул автомобиля. Видео было сделано в Михайловском округе, сообщает ИА "Порт Амур".

«Судя по кадрам, молодая лиса тоже в шоке от такой встречи. И рыжую можно понять. Увидеть лесного кота – большая удача. Маленький, но гордый хищник занесен в Красные книги сразу трех дальневосточных регионов, включая Приамурье», — сообщили в амурском охотуправлении.

Лесные коты считаются одними из самых пугливых представителей своего семейства и ведут, как правило, ночную жизнь.

Скриншот: t.me/ohotaamur28

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