Тихоокеанское
информационное агентство
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10:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В сахалинской прокуратуре обсудили права и свободы несовершеннолетних

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В прокуратуре Сахалинской области проведено заседание межведомственной рабочей группы по защите прав и свобод несовершеннолетних и молодежи, рассказали ТИА "Острова" в надзорном ведомстве.

Под председательством первого заместителя прокурора области Дмитрия Алексеевича Силина, с участием представителей органов исполнительной власти и правоохранительных органов проведено заседание межведомственной рабочей группы по защите прав и свобод несовершеннолетних и молодежи.

В ходе заседания обсуждались вопросы, связанные с профилактикой вовлечения подростков в деструктивную деятельность, а также с обеспечением жильем детей-сирот.

По итогам заседания рабочей группы определен ряд мероприятий, направленных на профилактику и пресечение нарушений в рассматриваемых сферах.

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