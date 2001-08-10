Тихоокеанское
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14:26, | Новости общества Сахалина и Курил

Военнослужащие на Сахалине тренируются захватывать опорные пункты и окопы условного противника

Военнослужащие на Сахалине тренируются захватывать опорные пункты и окопы условного противника

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мотострелки армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) на Сахалине отрабатывают навыки по захвату опорных пунктов и окопов условного противника, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

В ходе занятий военнослужащие выполняют практические занятия по передвижению боевых групп по полю боя, лесистой местности, а также перемещению и ведению боя в окопах «противника» на полигоне «Троицкий» под руководством опытных офицеров, инструкторов и участников боевых действий.

Для ведения огня и укрытия при ведении учебного боя военнослужащие используют деревья, овраги, земляные насыпи и другие естественные и искусственные укрытия.

Кроме того, в процессе подготовки военные отрабатывают действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп на различной местности, а также в условиях городской застройки.

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