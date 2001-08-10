В центральных и южных районах Сахалинской области к вечеру ожидается усиление дождя
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Вечером 23 и ночью 24 октября 2024 года на территории 15 МО: ГО «Охинский», «Ногликский ГО», ГО «А-Сахалинский район», «Тымовский ГО», ГО «Смирныховский», Поронайский ГО, Углегорский ГО, «Макаровский ГО», «Томаринский ГО», «ГО Долинский», «Анивский ГО», Корсаковский ГО, «Невельский ГО», «Холмский ГО» и ГО «город Южно-Сахалинск» ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее), в прибрежных районах ветер 20-25 м/с. 24 октября 2024 года и в последующие сутки ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 м, возможны выходы воды на пойму.
В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
10:01 18 Октября Более 12 тысяч сахалинцев получили уведомления о размере будущей пенсии
- 14:29 18 Октября Сахалинку оштрафовали за дебош в отделе судебных приставов
17:21 18 Октября Подать заявку на отлов безнадзорных животных в Южно-Сахалинске теперь можно через робота-автоответчика
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
Выбор редакции
- 12:36 22 Октября В областном центре принимаются заявки на конкурс "Благотворитель города Южно-Сахалинска"
- 12:40 21 Октября В Южно-Сахалинске стартовал фестиваль "Поющие острова"
- 16:54 18 Октября В Южно-Сахалинске увековечили подвиг солдат в годы Русско-Японской войны
- 11:41 18 Октября Школьники Южно-Сахалинска могут проверить свои знания во всероссийской олимпиаде "Безопасные дороги"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?