В центральных и южных районах Сахалинской области к вечеру ожидается усиление дождя

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Вечером 23 и ночью 24 октября 2024 года на территории 15 МО: ГО «Охинский», «Ногликский ГО», ГО «А-Сахалинский район», «Тымовский ГО», ГО «Смирныховский», Поронайский ГО, Углегорский ГО, «Макаровский ГО», «Томаринский ГО», «ГО Долинский», «Анивский ГО», Корсаковский ГО, «Невельский ГО», «Холмский ГО» и ГО «город Южно-Сахалинск» ожидается сильный дождь (15-29 мм за 12 часов), местами очень сильный (30 мм и более за 12 часов и менее), в прибрежных районах ветер 20-25 м/с. 24 октября 2024 года и в последующие сутки ожидаются подъёмы уровней воды на 0,5-1,5 м, возможны выходы воды на пойму.

В администрации муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлены экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий опасных метеорологических явлений, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона, находится на контроле ГУ МЧС России по Сахалинской области.