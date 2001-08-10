В администрации Южно-Сахалинска прошло очередное заседание Совета экономической безопасности
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В работе Совета приняли участие руководители структурных подразделений мэрии, представителей бизнеса, депутатского корпуса, сотрудники управления ФНС России по Сахалинской области и других ведомств. Это десятое заседание СЭБ в текущем году, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В ходе встречи рассмотрены вопросы: соблюдения коммерческими структурами Южно-Сахалинска налогового законодательства в части наличия задолженности по налогам и страховым взносам во внебюджетные фонды; наличия задолженности по арендной плате за земельные участки; информирования работодателей о соблюдении запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста. Кроме того, участники заседания обсудили текущую ситуацию по выплате заработной платы на территории городского округа.
Информацию о задолженности участникам заседания озвучили начальник отдела процессного взыскания задолженности Управления ФНС России по Сахалинской области Оксана Кривых и начальник отдела учета и контроля платежей МКУ «Управление информационно-финансового обеспечения земельными ресурсами» Мария Ревякина.
На заседание были приглашены представители организаций и предпринимателей, имеющих задолженность, для выяснения всех обстоятельств причин ее возникновения. Члены Совета экономической безопасности в диалоге с каждым индивидуально разбирались в сложившейся ситуации, предлагая варианты решения.
- Сегодня мы рассматривали причины возникновения задолженности, какие меры предпринимаются должниками для ее уменьшения и полного погашения. И в итоге вырабатывали определенные механизмы для возможности ликвидации долга и недопущения его возникновения в дальнейшем, - комментирует заместитель директора департамента экономического развития Ирина Вовк.
Отметим, что такие мероприятия позволяют наладить диалог с бизнесом в вопросах обязательств перед бюджетом и соблюдения трудового законодательства.
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