Южно-Сахалинск участвует в конкурсе за звание "Культурная столица-2026"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Победителя определят по итогам народного голосования 12 декабря этого года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Проголосовать за областной центр можно до 1 декабря. В этом году в конкурсе, помимо Южно-Сахалинска, также принимают участие разные города России: Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита.
Южносахалинцы могут поддержать островную столицу голосованием, для этого необходимо:
1. Перейти на страницу голосования на платформе обратной связи vk.cc/cwxymX;
2. Авторизироваться, используя учетные данные Госуслуг;
3. Сделать свой выбор и проголосовать.
Дополним, в 2024 году культурной столицей России был признан Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному.
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