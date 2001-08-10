Тихоокеанское
информационное агентство
17 Октября 2024
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На улице Горнолыжной в Южно-Сахалинске временно ограничат движение
11:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южно-Сахалинск участвует в конкурсе за звание "Культурная столица-2026"

Южно-Сахалинск участвует в конкурсе за звание

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Победителя определят по итогам народного голосования 12 декабря этого года, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Проголосовать за областной центр можно до 1 декабря. В этом году в конкурсе, помимо Южно-Сахалинска, также принимают участие разные города России: Владивосток,  Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита.

Южносахалинцы могут поддержать островную столицу голосованием, для этого необходимо:

1. Перейти на страницу голосования на платформе обратной связи vk.cc/cwxymX;

2. Авторизироваться, используя учетные данные Госуслуг;

3. Сделать свой выбор и проголосовать.

Дополним, в 2024 году культурной столицей России был признан Нижний Новгород, в 2025 году этот статус перейдет к Грозному.

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