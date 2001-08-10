Службы Южно-Сахалинска собрали с начала года уже более 250 тонн выброшенных старых шин
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска на постоянной основе проводит мероприятия по поддержанию городских территорий в нормативном санитарном состоянии. Сейчас, на смене сезонов, в очередной раз возникает проблема - массовый сброс старых шин. Практически ежедневно городские службы выявляют факты складирования покрышек.
- В основном отработанные автомобильные шины бывшие владельцы оставляют в отдаленных местах, в планировочных районах - Владимировке, Ново-Александровске, Хомутово. Факты фиксируем на пустырях, берегах рек и других неположенных местах. Также бывает, что шины оставляют прямо на контейнерных площадках. Но напоминаю - автомобильную резину нельзя складировать в местах сбора ТКО и утилизировать вместе с бытовым мусором - согласно законодательству их необходимо передавать для переработки специализированным организациям, - отмечает начальник отдела мониторинга санитарного состояния МКУ «Управление мониторинга городского хозяйства» Ольга Тарская.
В администрации обращаются к жителям и гостям областного центра с просьбой не сбрасывать бытовой и строительный мусор в местах, которые не предназначены для данных целей. Всего же с начала года городские службы уже вывезли с разных точек более 250 тонн старых шин. Муниципалитет продолжит регулярный мониторинг состояния городских территорий.
Напоминаем, что в Южно-Сахалинске существует организация «Эко-шина» по адресу: пер. Солнечный, 3б. Горожане могут туда сдать бесплатно до 5 легковых шин с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00. Юридические лица могут заключить договор на утилизацию такого вида отходов.
Ликвидация несанкционированных свалок на территории городского округа - одно из приоритетных направлений работы администрации Южно-Сахалинска. Мероприятия также проводятся в рамках национального проекта «Экология», инициированного президентом Владимиром Путиным.
Напомним, если вы стали свидетелем факта незаконного складирования мусора, сообщить об этом можно по телефону департамента городского хозяйства 300-461 (доб. 5, 6, 7, 8, 9), а также через приложение Сахалин.онлайн с прикреплением фотографий.
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