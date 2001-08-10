43 новых электронных информационных табло установят на автобусных остановках Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Они заменят старые устройства, которые по техническим причинам вышли из строя и не подлежат ремонту, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Как рассказал директор МКУ «Центр управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска» Александр Макаров, новые современные табло имеют повышенный класс электрозащиты, высокоскоростной формат передачи данных, дополнительный модуль звукового дублирования для маломобильных граждан. Работы по замене табло будут проводиться поэтапно. В настоящее время они появились на ряде остановочных пунктов по ул. Ленина — в 11 микрорайоне, возле Городской Думы и других точках города.

– Информация о движении пассажирского транспорта с датчиков ГЛОНАСС поступает в центральную диспетчерскую службу, параметры движения анализируется специальной программой, которая дает примерный прогноз времени прибытия на остановку, – рассказал Александр Макаров.

Работа по повышению качества пассажирских перевозок, развития общественного транспорта ведется в рамках реализации транспортной реформы, инициированной мэром города Сергеем Надсадиным при поддержке регионального правительства и губернатора Валерия Лимаренко.

Напомним, для комфорта пассажиров также была разработана наглядная схема движения общественного транспорта. Маршрутные карты с ориентирами по прототипу схем метро размещаются на городских остановках.

Кроме того, информацию о работе общественного транспорта можно по номеру телефона диспетчерской службы 55-65-15 (*6515 с мобильного телефона звонок бесплатный).