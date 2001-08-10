В Южно-Сахалинске усилен контроль за соблюдением ПДД крупногабаритным транспортом
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска совместно с ГИБДД проводит рейды по соблюдению правил дорожного движения водителями крупногабаритного транспорта на городских магистралях. Сегодня инспекторы ДПС работали на ул. 1-ой Октябрьской в планировочном районе Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
В областном центре на ряде улиц действуют ограничения для большегрузов. На таких участках установлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», которые регулируют передвижение транспорта массой более 3,5 тонн. В течение рейда инспекторами ДПС было составлено несколько протоколов об административном правонарушении.
- Совместные рейды с ГИБДД проводятся на регулярной основе. Кроме того, департаментом общественной безопасности и контроля администрации города ведётся работа по внедрению комплексов автоматической фиксации, которые будут выявлять нарушения, связанные с движением тяжеловесного транспорта под запрещающие знаки движения без специальных разрешений, а также двигающихся с превышением максимально установленной массы для определённого участка дороги, - отметил начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог Максим Лебедев.
Перевозчикам напоминают о необходимости соблюдения требований по движению тяжеловесного транспорта по как региональным дорогам, так и муниципальным. Отметим, с целью безопасности дорожного движения в областном центре действуют объездные пути. Для въезда на территорию города автотранспорту, масса которого с грузом превышает установленные нормативы, требуется разрешение. Для этого необходимо обратиться в ФКУ «Росдормониторинг».
Также водителям, перевозящим сыпучие грузы, напоминают о необходимости соблюдения правил благоустройства, а именно – укрывать кузов спецматериалом. Вблизи пункта весового контроля на пр. Мира установлен комплекс автоматической фиксации нарушений «Страж», который фиксирует подобные нарушения. С момента запуска системы выявлено 260 нарушений. Отметим, штраф для физических лиц составляет 1,5 тыс. рублей, для юридических - 35 тыс. рублей.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
14:16 Сегодня До конца текущего года в Сахалинской области появится ряд важных объектов
09:00 Сегодня Сахалинским школьникам рассказали о "вкусной" профессии
09:28 Сегодня Власти Южно-Сахалинска проверили, как работает общественный транспорт
09:48 Сегодня Сквозной проезд между двумя домами по Компроспекту в Южно-Сахалинске временно закроют
17:34 4 Октября Иеромонах Александр (Зарубин) прилетел в Южно-Сахалинск на 30-летие общины храма святителя Иннокентия Московского
10:41 3 Октября Первая очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка открылась в Южно-Сахалинске
15:53 3 Октября В Южно-Сахалинске этой осенью высадят около 80 тысяч тюльпанов
15:08 4 Октября Южносахалинцев приглашают на сахалинский агрофестиваль "Свое Родное Островное-2024"
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 15:07 Сегодня Итоги Чеховского фестиваля "Остров Сахалин" подвели в музее книги
- 11:17 Вчера На Шумшу планируют создать уникальный музей памяти, посвященный Курильской десантной операции
- 11:43 8 Октября На Камчатке ищут осиротевшего медвежонка
- 15:13 7 Октября Гимназия №1 Южно-Сахалинска подарила детские книги библиотекам Донбасса
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?