В Южно-Сахалинске усилен контроль за соблюдением ПДД крупногабаритным транспортом

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска совместно с ГИБДД проводит рейды по соблюдению правил дорожного движения водителями крупногабаритного транспорта на городских магистралях. Сегодня инспекторы ДПС работали на ул. 1-ой Октябрьской в планировочном районе Хомутово, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В областном центре на ряде улиц действуют ограничения для большегрузов. На таких участках установлены знаки 3.4 «Движение грузовых автомобилей запрещено», которые регулируют передвижение транспорта массой более 3,5 тонн. В течение рейда инспекторами ДПС было составлено несколько протоколов об административном правонарушении.

- Совместные рейды с ГИБДД проводятся на регулярной основе. Кроме того, департаментом общественной безопасности и контроля администрации города ведётся работа по внедрению комплексов автоматической фиксации, которые будут выявлять нарушения, связанные с движением тяжеловесного транспорта под запрещающие знаки движения без специальных разрешений, а также двигающихся с превышением максимально установленной массы для определённого участка дороги, - отметил начальник отдела контроля за сохранностью автомобильных дорог Максим Лебедев.

Перевозчикам напоминают о необходимости соблюдения требований по движению тяжеловесного транспорта по как региональным дорогам, так и муниципальным. Отметим, с целью безопасности дорожного движения в областном центре действуют объездные пути. Для въезда на территорию города автотранспорту, масса которого с грузом превышает установленные нормативы, требуется разрешение. Для этого необходимо обратиться в ФКУ «Росдормониторинг».

Также водителям, перевозящим сыпучие грузы, напоминают о необходимости соблюдения правил благоустройства, а именно – укрывать кузов спецматериалом. Вблизи пункта весового контроля на пр. Мира установлен комплекс автоматической фиксации нарушений «Страж», который фиксирует подобные нарушения. С момента запуска системы выявлено 260 нарушений. Отметим, штраф для физических лиц составляет 1,5 тыс. рублей, для юридических - 35 тыс. рублей.