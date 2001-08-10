Власти Южно-Сахалинска проверили, как работает общественный транспорт

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Выездное совещание, посвященное проблематике городского общественного транспорта по поручению мэра Сергея Надсадина провел вице-мэр Виталий Данилов. Совместно с руководителями АО «Транспортной компания», Центра управления городской мобильностью, Единого оператора он посетил несколько автобусных маршрутов, на которые чаще всего жалуются люди - № 45ч, 104, 62, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

В последнее время в Муниципальный центр управления участились обращения жителей по общественному транспорту, в их числе некомпетентное поведение водителей, резкие рывки при движении, неисправность платежных терминалов, длительность ожидания автобусов и пр.

В ходе поездок на общественном транспорте участники совещания изучали, как соблюдается расписание, работают ли платежные терминалы. Также познакомились с работой контролера и механизмом проверки оплаты билетов. Специалисты обращали внимание на исправность информационных табло на автобусах, системы оповещения об остановках, чистоту салонов, манеру движения водителя, безопасность проезда в общественном транспорте, на соблюдение расстояния между автобусом и остановочным павильоном во время высадки пассажиров.

- Сегодня мы пообщались с жителями, которые пользуются услугами общественного транспорта, были высказаны замечания, что водители отвлекаются от движения: разговаривают по телефону или с пассажирами. На это было указано руководителям транспортных предприятий, среди водителей будет проведена профилактическая работа и дополнительный инструктаж о соблюдении требований безопасности непосредственно при движении автобуса. Важно, чтобы они не отвлекались на посторонние вещи и качественно выполняли свою работу, - подвел итоги рабочей встречи вице-мэр Виталий Данилов.

Он также отметил, что на всех осмотренных в ходе совещания маршрутах водители безопасно вели транспортные средства. При этом, некоторые марки городских автобусов имеют техническую особенность, которая проявляется в резких рывках при движении. Это не влияет на безопасность пассажиров, но доставляет им дискомфорт. Директор «Транспортной компании» Сергей Павлов, отметил, что сегодня ведется устранение этих недостатков в части работы с поставщиками и во время технического обслуживания: так был проведен переход на другую марку машинного масла, что позволило смягчить ход автобусов.

Сегодня в областном центре продолжается работа по улучшению качества пассажирских перевозок на общественном транспорте. Также большое внимание уделяется и сопутствующей инфраструктуре - на территории городского округа действует 507 остановочных пунктов, из них оборудованы павильонами 402, электронно-информационными табло - 55. Недавно остановочных павильонах появились новые схемы движения общественного транспорта. Они позволяют жителям и гостям островной столицы лучше и быстрее ориентироваться на местности и выстраивать маршруты движения.

- В настоящее время администрация города заканчивает монтаж на павильонах новой схемы движения общественного транспорта, которая разработана на основании передового опыта других регионов. Она содержит информацию о начале прибытия и интервале движения маршрутов. Можно перейти через QR-код на схеме и увидеть инструкцию, также ведется разработка специального приложения, - рассказал директор Центра управления городской мобильностью города Южно-Сахалинска Александр Макаров. - В целом мониторинг работы общественного транспорта проводится на постоянной основе. У нас есть единый оператор, который на основании системы спутниковой навигации отслеживает движение автобусов. Кроме того, регулярно осуществляются рейдовые осмотры транспортных средств на линиях.

Уточним, в Южно-Сахалинске и планировочных районах действует 41 муниципальный маршрут, который обслуживают 236 единиц транспорта. Ежедневно в среднем на общественном транспорте осуществляется более 74 тысяч поездок.