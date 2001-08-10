В Южно-Сахалинске уже построено 86% сетей нового водозабора "Южный"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Меньше чем за год специалисты «РВК-Сахалин» превратили пустырь в районе аэропорта Южно-Сахалинска в масштабную строительную площадку, рассказали ТИА "Острова" в коммунальной компании.
Здесь идет возведение крупнейшего объекта водоснабжения в островном водном коммунальном хозяйстве, - водозабора «Южный». В 2025 году он будет запущен и обеспечит чистой водой 65 тысяч горожан.
Объект отличают сложные конструктивные решения. Некоторые из них применяются впервые в стране. Так, например, для строительства водозабора впервые в России произвели насосы уникальных размеров. Кроме того, разработчикам пришлось усилить их с учетом повышенной сейсмики островного региона.
Кроме того, на остров через всю страну по железнодорожной магистрали уже движутся 2 резервуара чистой воды по 5 тысяч кубометров каждый. Они станут крупнейшими резервуарами в островном водном коммунальном хозяйстве. Для их транспортировки задействованы 9 грузовых вагонов РЖД.
Строительство условно можно разделить на две составляющие, которые реализуются параллельно. Это возведение самого водозабора и прокладка 20 км сетей от него в город. Так, на стройплощадке уже обустроены основания под водонасосную станцию, резервуары чистой воды, железобетонные конструкции подземных камер, а также на 60% выполнено бурение новых скважин. Подземные запасы чистой питьевой воды в этом районе способны обеспечить потребности Южно-Сахалинска на многие десятилетия вперед.
Одновременно специалисты прокладывают водопровод, который будет транспортировать добываемую воду в город. Уже построено более 17 километров сетей при запланированных 20 км (86%).
Работы по строительству сетей ведутся как открытым методом (с потребностью вскрытия грунта), так и закрытым (метод горизонтально направленного бурения, который позволяет сохранить природный и городской ландшафт).
При строительстве используются многослойные и гибкие трубы серии «Мультипайп». Их поставки на остров проводят регулярно – в зависимости от потребностей строителей. Для их транспортировки на остров в общей сложности уже потребовалось около 100 железнодорожных вагонов.
Водозабор «Южный» - значимый объект инвестиционной программы, принятой в рамках концессионного соглашения между Правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и группой компаний Росводоканал в декабре 2021 года. Сотрудничество ведется в рамках государственно-частного партнерства.
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