Тихоокеанское
информационное агентство
9 Октября 2024
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14:11, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцам предлагают бесплатно обменять в банках мелочь

Сахалинцам предлагают бесплатно обменять в банках мелочь

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине и Курилах стартовала общероссийская акция «Монетная неделя». С 7 по 20 октября жители островного региона могут принести в банки мелочь, чтобы без комиссии обменять ее на банкноты или пополнить свои счета, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе отделения Южно-Сахалинск Дальневосточного ГУ Банка России. 

Сдавать можно любое количество монет, выпущенных в 1997 году и позже. Банки принимают и потемневшие, гнутые, поцарапанные и даже просверленные металлические деньги, не утратившие платежеспособность. Лучше заранее рассортировать монеты по номиналам, чтобы сократить время на обмен. При обращении в банк нужно взять с собой паспорт.

Монетная неделя проходит по всей стране уже в третий раз. Прошлая акция состоялась в мае — июне. Тогда жители Сахалинской области вернули в оборот почти 143 тыс. монет. Их сумма превысила полмиллиона рублей, а вес составил полтонны.

К Монетной неделе на островах присоединились три финансовые организации. В некоторых банках можно обменять мелочь на памятные монеты.

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