257 семей в Сахалинской области получили остатки материнского капитала - менее 10 тысяч рублей
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Возможности использования материнского капитала с этого года были расширены. Сахалинские семьи, у которых средств материнского капитала осталось менее 10 тыс. рублей, могут получить их в виде единовременной выплаты. Заявление нужно подать на портале госуслуг либо в любой клиентской службе Отделения Социального фонда. Прием заявлений на выплату стартовал 16 сентября, рассказали ТИА "Острова" в фонде.
«Единовременные выплаты остатка средств материнского капитала смогут получить порядка 1 600 сахалинских семей, у которых сумма на счете составляет до 10 тысяч рублей. Потратить их можно на любые цели. На сегодняшний день выплату получили уже 257 сахалинских семей», — сообщила управляющий Отделением СФР по Сахалинской области Марина Аглиулина.
Неиспользованный остаток материнского капитала выплачивается независимо от возраста ребенка и материального положения семьи. Размер остатка определяется по фактической сумме на сертификате в день обращения его владельца за выплатой. Перечислен он будет в том случае, если не превышает 10 тыс. рублей. Например, когда после всех распоряжений на сертификате осталось 9 тыс. рублей. Если неистраченный капитал больше 10 тыс. рублей, такой остаток не будет выплачен.
Узнать точную сумму оставшихся средств владельцы сертификата могут в личном кабинете на портале госуслуг, а также в ближайшей клиентской службе Отделения Социального фонда по Сахалинской области или МФЦ.
При подаче заявления родителю необходимо указать реквизиты банковского счета для зачисления денежных средств. Специалисты Отделения Социального фонда России по Сахалинской области рассмотрят заявку в течение 10 рабочих дней, перечислят средства за 5 рабочих дней.
Единый контакт-центр Отделения Социального фонда России по Сахалинской области — 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). График работы операторов: с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.
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