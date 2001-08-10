В Ботаническом саду Южно-Сахалинска открыли Азиатскую беседку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Под зажигательные ритмы корейских барабанов в Ботаническом саду прошло торжественное открытие Азиатской беседки. Открытие беседки состоялось 5 октября и было приурочено к Международному дню зарубежных корейцев, рассказали ТИА "Острова" в Ботаническом саду.

Азиатская беседка - первый элемент экспозиции «Сады Восточной Азии». Она построена при благотворительной помощи надёжного партнёра Сахалинского ботсада – одного из банков.

Культурная программа была наполнена энергичными ритмами ансамбля барабанщиков «Ханыль» и изящным танцем ансамбля корейских народных танцев «Ариранг». Была и вкусная часть открытия - члены РОО «Сахалинские корейцы» провели кулинарный мастер-класс по приготовлению чапчхе - классической корейской праздничной закуски на основе крахмалистой лапши с жареными овощами. Посетители смогли не только узнать рецепт приготовления, но и продегустировать блюдо, приготовленное мастерами.