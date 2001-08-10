В Южно-Сахалинске ведут борьбу с незаконными граффити

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Департамент общественной безопасности и контроля фиксирует факты нанесения незаконных рисунков на фасады зданий, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Администрация города напоминает жителям областного центра о том, что нанесение рисунков, объявлений или граффити на объекты городской среды – является нарушением правил благоустройства муниципалитета. Данные действия могут повлечь административную ответственность по статье «Мелкое хулиганство». Кроме этого, акты вандализма и умышленное повреждение имущества рассматриваются в рамках уголовного кодекса.

Отметим, граффити, рисунки и объявления могут также содержать пропаганду употребления запрещенных веществ, что также противоречит закону и является административным правонарушением.

Горожан призывают сообщать о людях, которые портят фасады зданий. По возможности следует зафиксировать их внешность и содержание надписи, а затем обратиться в Департамент общественной безопасности и контроля по адресу: ул. Комсомольская,167 или по телефону: 300-967 (доб. 6, доб.7).

Кроме этого, сообщать о нанесении граффити можно по телефону дежурной части УМВД города: 789-405.