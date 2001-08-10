В Южно-Сахалинске этой осенью высадят около 80 тысяч тюльпанов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сейчас в городе готовятся к завершению цветочного сезона и приступают к подготовке скверов и зеленых насаждений к холодному времени года. Всего в городе 48 озелененных общественных пространств, на которых, в том числе, были высажены однолетние и многолетние цветы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Сейчас большинство растений еще стоят в клумбах и радуют взгляды, уборка увядающих идет постепенно, и планируется, что к концу октября уже завершится.
Помимо уборки у специалистов с наступлением допустимых температур впереди еще одна посадка - около 80 000 луковиц тюльпанов на центральных улицах и скверах. Традиционно тысячи их высаживают на клумбах у пр. Мира и ул. Емельянова, Коммунистическом пр. и ул. Комсомольской. Сейчас специалисты администрации подбирают еще новые локации, благоприятные для высадки саженцев и такие, где цветы впоследствии смогут максимально увидеть жители и гости города.
- В целом в этом году мы снова взяли высокую планку и высадили в Южно-Сахалинске миллион цветов. И даже ее перешли, потому что помимо нас цветы высаживают и предприниматели, подключаются магазины, которые тоже хотят поучаствовать в озеленении. На следующий год планы такие же грандиозные. К выбору цветов подходим тщательно, по окончании сезона делаем выводы, какие будем заказывать. Сюрпризов много, делиться сейчас ими не будем - пусть жители и гости сами все оценят, - комментирует начальник управления охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая.
Вопросам озеленения областной столицы уделяют особое внимание по поручению мэра Сергея Надсадина. Лично глава города, губернатор Валерий Лимаренко, депутаты, представители общественности принимают участие в акциях по высадке цветов, совершают инспекционные поездки и оценивают работы по озеленению территорий.
Напомним, в осенний период традиционно кроме подготовки клумб к зиме будет проводиться сгребание покошенной травы, формовка на деревьях и кустах, обрезка на деревьях. Городским службам предстоит укрыть от снега защитными конструкциями живые изгороди, чтобы насаждения максимально пережили снежный сезон без последствий. Рабочие подрядных организаций будут укрывать кустарники специальным материалом, подвязывать молодые деревья, связывать одиночные кустарники. Кроме того, в областном центре будет проведена очистка улиц города и общественных пространств от сухостойных и аварийных деревьев.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:41 Сегодня Первая очередь Сахалинского нефтегазового индустриального парка открылась в Южно-Сахалинске
09:00 Сегодня Сегодня гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают купить свежую недорогую кету
10:29 Сегодня Сквозной проезд на двух участках дорог временно закрывают в Южно-Сахалинске
10:24 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска напоминают о местах продажи овощей и зелени с приусадебных участков
11:16 26 Сентября Власти Южно-Сахалинска приведут в порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны, которые оказались заброшены
16:47 27 Сентября Сахалинка развивает школу танцев на острове
12:57 27 Сентября На форуме "Нефть и газ Сахалина" гостей ждут выставка, показ фильмов и концерт группы "Чайф"
17:41 26 Сентября Более 400 ступенек приведут жителей и гостей Сахалина к останцу "Лягушка"
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
10:06 13 Сентября Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО
10:50 20 Сентября Инфляция в августе на Сахалине и Курилах замедлилась
Выбор редакции
- 09:00 Сегодня Сегодня гостей и жителей Южно-Сахалинска приглашают купить свежую недорогую кету
- 16:46 Вчера В Южно-Сахалинске стартовал 3-й этап благоустройства набережной реки Рогатки
- 12:02 Вчера На Сахалине военнослужащие учились захватывать блиндажи и опорные пункты противника
- 10:27 1 Октября Сахалинцев обучат финансовой, правовой и информационной грамотности
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?