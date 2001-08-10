В Южно-Сахалинске этой осенью высадят около 80 тысяч тюльпанов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сейчас в городе готовятся к завершению цветочного сезона и приступают к подготовке скверов и зеленых насаждений к холодному времени года. Всего в городе 48 озелененных общественных пространств, на которых, в том числе, были высажены однолетние и многолетние цветы, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Сейчас большинство растений еще стоят в клумбах и радуют взгляды, уборка увядающих идет постепенно, и планируется, что к концу октября уже завершится.

Помимо уборки у специалистов с наступлением допустимых температур впереди еще одна посадка - около 80 000 луковиц тюльпанов на центральных улицах и скверах. Традиционно тысячи их высаживают на клумбах у пр. Мира и ул. Емельянова, Коммунистическом пр. и ул. Комсомольской. Сейчас специалисты администрации подбирают еще новые локации, благоприятные для высадки саженцев и такие, где цветы впоследствии смогут максимально увидеть жители и гости города.

- В целом в этом году мы снова взяли высокую планку и высадили в Южно-Сахалинске миллион цветов. И даже ее перешли, потому что помимо нас цветы высаживают и предприниматели, подключаются магазины, которые тоже хотят поучаствовать в озеленении. На следующий год планы такие же грандиозные. К выбору цветов подходим тщательно, по окончании сезона делаем выводы, какие будем заказывать. Сюрпризов много, делиться сейчас ими не будем - пусть жители и гости сами все оценят, - комментирует начальник управления охраны окружающей среды и озеленения города Южно-Сахалинска Ольга Высоцкая.

Вопросам озеленения областной столицы уделяют особое внимание по поручению мэра Сергея Надсадина. Лично глава города, губернатор Валерий Лимаренко, депутаты, представители общественности принимают участие в акциях по высадке цветов, совершают инспекционные поездки и оценивают работы по озеленению территорий.

Напомним, в осенний период традиционно кроме подготовки клумб к зиме будет проводиться сгребание покошенной травы, формовка на деревьях и кустах, обрезка на деревьях. Городским службам предстоит укрыть от снега защитными конструкциями живые изгороди, чтобы насаждения максимально пережили снежный сезон без последствий. Рабочие подрядных организаций будут укрывать кустарники специальным материалом, подвязывать молодые деревья, связывать одиночные кустарники. Кроме того, в областном центре будет проведена очистка улиц города и общественных пространств от сухостойных и аварийных деревьев.