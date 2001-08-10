Сахалинский климатический эксперимент удерживает лидерство на конкурсе Зеленая Евразия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область во второй раз победила в международном климатическом конкурсе «Зеленая Евразия» с практикой Сахалинского климатического эксперимента по итогам 2023 года.

По словам генерального директора Агенства стратегических инициатив Светланы Чупшевой в прошлом году был проведен первый международный конкурс «Зеленая Евразия» между государствами ЕАЭС. Активный отклик позволил принять решение о расширении географии участников на все страны мира. В этом году было получено более 300 практик из 12 стран, включая Китай, Египет, Иран, Индонезию, Камерун, Туркменистан, Узбекистан, Азербайджан.

Награду за победу в конкурсе принял министр экологии и устойчивого развития Сахалинской области Андрей Саматов на Евразийском экономическом форуме с участием глав правительств государств-членов Евразийского экономического союза в Ереване 1 октября.

- Сахалинская область уверенно движется к цели эксперимента - достижению углеродной нейтральности региона к концу 2025 года. По данным согласованного Росгидрометом регионального кадастра выбросов и поглощений парниковых газов нетто-выбросы (разность между выбросами и поглощениями) парниковых газов в 2023 году снизились на треть относительно показателей 2022 года и более чем в три раза по сравнению с базовым 2019 годом. За тот же период ВРП региона вырос в 1,3 раза - сказал Андрей Саматов.

Острова показывают лучшие результаты по устойчивому развитию среди регионов Дальневосточного федерального округа согласно комплексной климатической программе, включающей газификацию ЖКХ, новую энергетику, энергоэффективность, декарбонизацию транспорта и рациональное обращение с отходами.

Переведены на газ 19 угольных котельных, к концу 2024 года планируется перевести на газ 13 котельных, газифицировано 4230 домовладений. Общее количество автомобилей на экологичном топливе в Сахалинской области составляет более 5000 ед в том числе 250 автобусов. Создана электрозарядная инфраструктура, которая включает в себя 329 ЭЗС с 500 портами. Развивается программа электрического каршеринга - заработала 31 электромашина. По состоянию на 31 декабря 2023 года на территории Сахалинской области зарегистрировано 366 электромобилей, 840 гибридных легковых авто. Развивается программа энергосбережения. На территории региона внедрена система раздельного накопления и сбора твердых коммунальных отходов. Доля сортировки мусора уже сейчас превышает 38,7 процента.

В ходе эксперимента отрабатываются механизмы углеродного регулирования для их последующего внедрения на всей территории Российской Федерации. Региональными регулируемыми организациями сдана первая в стране верифицированная отчётность по выбросам парниковых газов, на основании которой для 35 регулируемых организаций установлены квоты на выбросы парниковых газов. В настоящий момент на Сахалине зарегистрировано 3 климатических проекта, включая первый в России лесоклиматический проект.

Богатство природно-климатических условий: обширные лесные, наземные и морскими экосистемы позволяют апробировать технологии и решения и реализовывать проекты, направленные на увеличение поглощающей способности экосистем. Близость Сахалинской области к рынкам АТР, значение которых для России возрастает, создает возможности для налаживания взаимодействия с углеродными рынками этих стран и гармонизации правил обращения углеродных единиц.

- Правительство Сахалинской области демонстрирует устойчивое управление экосистемами, масштабное развитие передовой науки на базе СахалинТех от карбонового полигона в заливе Анива до первого в стране водородного полигона. Практика Сахалинского климатического эксперимента является прототипом системы углеродного регулирования Российской Федерации и способствует международному признанию его результатов - отметил заместитель председателя Правительства Сахалинской области Вячеслав Аленьков.