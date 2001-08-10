ВТБ открыл точку обслуживания в Невельске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Она расположена в районном Доме культуры им. адмирала Невельского по адресу ул. Ленина, 54а. Здесь можно получить Единую карту сахалинца, зарплатную карту, подключить ВТБ Онлайн, настроить программу лояльности, оформить вклады и кредиты.
Сотрудник банка ждет жителей Невельска в Доме культуры каждый вторник и пятницу с 11:30 до 13:30. Также он сможет приехать к клиенту по удобному адресу в любом районе города, чтобы оформить необходимые ему услуги.
«Мы хотим, чтобы жители города решали повседневные финансовые вопросы с комфортом: новая точка обслуживания расположена в самом центре Невельска. Для города, где зарплату на карту ВТБ получают сотрудники более чем 20-ти предприятий, ее открытие очень актуально. Число держателей наших карт растет, поэтому мы также планируем расширить здесь банкоматную сеть группы ВТБ. Кроме того, мы предусмотрели для жителей Невельска курьерскую доставку банковских продуктов», – отметила единый бизнес-лидер банков ВТБ и «Открытие» в Сахалинской области Ольга Шашкина.
Она добавила, что ВТБ сфокусирован на повышении доступности финансовых услуг для россиян. В соответствии со стратегией развития банка сеть отделений в небольших городах будет расширяться, также увеличится число населенных пунктов, где будет доступна курьерская доставка продуктов и услуг ВТБ.
В настоящее время в Сахалинской области работает 5 офисов и 30 банкоматов группы ВТБ. Жители Южно-Сахалинска и Анивы могут заказать доставку дебетовых и кредитных карт банка, получить консультацию выездного сотрудника. До конца года курьерским сервисом будет охвачено еще более 10 населенных пунктов острова.
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