До конца года на Сахалине запустят 13 автоматизированных газовых котельных

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области продолжается работа по переводу объектов теплоснабжения на экологичное топливо. В тестовом запуске новой газовой котельной в городе Долинске принял участие губернатор Валерий Лимаренко.

Новый объект коммунальной инфраструктуры обеспечит теплом 120 многоквартирных домов, 4 детских сада, 2 школы, Дом детского творчества и Центральную районную библиотеку. Мощность котельной после модернизации составляет 48 МВт. Она рассчитана с учетом нормативного резерва, так как объект относится к 1 категории по надежности отпуска тепла.

- В этом году 80% Долинского района будет переведено на отопление газом. Это важно для людей. Результат серьезный: и экология будет лучше, и энергоснабжение надежнее. Система управления котельной автоматическая, это значительно снижает вероятность рисков в отопительный период. При этом вся техника на объекте – российского производства. Это значит, что даже в случае необходимости замены или модернизации оборудования в будущем, проблем с комплектующими не будет. Это тоже важный фактор стабильности, – подчеркнул Валерий Лимаренко.

Газовая котельная создана на базе действующей и единственной в Долинске угольной котельной. Подрядчик модернизировал оборудование и тепловые сети, а также построил здание энергоблока. Объект возведен всего за год и будет запущен в предстоящий отопительный сезон после пуско-наладочных работ.

- Все системы котельной автоматизированы. Управление осуществляется из единого диспетчерского пункта, для эксплуатации газового блока персонал не требуется. В рамках модернизации построен котловой зал газовой котельной с парком резервного дизельного топлива, проведена реконструкция насосного оборудования котлового и сетевого контуров, возведено помещение для обслуживания вспомогательной техники службы эксплуатации. Котельная оснащена системой снегоборьбы при обильном выпадении осадков в зимнее время. Основной вид топлива новой котельной - газ, но при внештатной ситуации предусмотрена работа на резервном дизельном топливе, и в холодном резерве остается угольная котельная, – рассказал генеральный директор компании-подрядчика «Современные системы реновации» Алексей Трубачев.

Модернизация котельной в Долинске проведена в рамках концессионного соглашения с компанией «Интеллектуальные коммунальные системы» - профессиональным инвестором в объекты тепло– и водоснабжения, который ведет комплексную модернизацию инженерных систем в пяти регионах России.

- Запуск обновленной котельной в Долинске – один из первых результатов той масштабной работы, которую ведет на Сахалине компания «ИКС». При поддержке правительства Сахалинской области, а также ВЭБ.РФ мы успешно реализуем инвестиционную программу по комплексной модернизации систем теплоснабжения Корсаковского и Долинского округов», - отметила генеральный директор компании «Интеллектуальные коммунальные системы» Мария Алферова.

Общий объем инвестиций на программу в двух округах составит 10,4 миллиарда рублей, из них ВЭБ.РФ предоставит 4,3 миллиарда рублей. На сегодняшний день более 2,1 миллиарда уже направлены на модернизацию объектов.

Мероприятия по модернизации котельных объединены в климатический проект, подготовленный совместно с ДОМ.РФ. Он позволит снизить расходы на топливо, что позитивно скажется на окружающей среде. Обновление только одного теплового узла в Долинске позволит сократить порядка 120 тысяч тонн выбросов СО2. Проект стал первым, реализуемым на объектах, участвующих в сахалинском эксперименте.

До конца 2024 года в Долинском округе будут запущены 7 модернизированных газовых котельных, в Корсаковском округе - 6. Всего проектами предусмотрено возведение 20 объектов теплоснабжения за три года, реконструкция 69 километров существующих и строительство 21 километра новых тепловых сетей.

Программа модернизации позволит повысить качество жизни 62 тысяч сахалинцев за счет более надежных систем теплоснабжения и улучшения экологической обстановки в регионе, она имеет важное значения для исполнения постановления правительства региона о газификации Сахалина.