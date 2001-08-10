Архитектурно-художественная подсветка преобразит площади Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В этом году три общественных пространства Южно-Сахалинска преобразятся при помощи архитектурно-художественной подсветки. Современное освещение появится на площадях Ленина и Славы, а также в сквере у Чехов-центра. Помимо эстетической составляющей подсветка несет и практическую значимость – это дополнительное освещение пешеходных связей, рассказали ТИА "Острова" в городской аддминистрации.
Часть работ по установке светового оборудования на площади Ленина уже выполнена - в этом году будет закончен первый этап. В скором времени начнутся земляные работы для монтажа освещения у Чехов-центра. В активной фазе проектирование площади Славы: первый этап установки художественного освещения также будет реализован в 2024 году.
В рамках реконструкции системы освещения эти общественные пространства ждет замена утилитарного освещения на пешеходных дорожках и аллеях, что создаст дополнительный комфорт горожанам для прогулок в темное время суток. Также проектом предусмотрена установка ландшафтной подсветки, декоративное освещение архитектурных элементов, монументов, бюстов, памятников, мемориальных табличек и деревьев.
- У каждого общественного пространства будет свой сценарий освещения, для которого мы используем RGB-светильники и динамические прожекторы. Что позволит нам, в зависимости от времени года или тематики праздника, менять цвет освещения - от сине-голубого до маджента зимой, в осенний период - от красного до янтарного и в летний период будет использоваться теплый белый свет. Все системы освещения имеют пульт управления, благодаря чему можно будет программировать сценарии и создавать особое настроение горожанам при помощи художественной подсветки, например, на новогодние праздники, - рассказала заместитель директора департамента архитектуры градостроительства Южно-Сахалинск Яна Ермакова.
Помимо общественных пространств в настоящее время проектируется освещение муралов областного центра. На первом этапе будет установлена подсветка муралов нескольких домов по ул. Горького и дома по ул. Армейская, 22, расположенного на въезде в Южно-Сахалинск.
Отметим, специалистами выполнен светотехнический расчет, чтобы избежать засвечивания в окна многоквартирных жилых домов и не доставлять неудобства горожанам. В основном для муралов будет использоваться линейное и акцентное освещение, что по идее дизайнеров создаст игру света и тени, и позволит показать глубину и объем монументальной городской живописи. Работа по внедрению архитектурно-художественной подсветки в данном направлении будет продолжена в 2025 году.
Напомним, в этом году был реализован масштабный творческий проект, итогом которого стали 50 новых муралов. Фасады зданий, на которых они нанесены, выбирались под тематические туристические маршруты, разработанные по инициативе губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко и при поддержке мэра областного центра Сергея Надсадина.
Установка светового оборудования на фасадах с муралами начнется в октябре.
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