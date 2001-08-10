Первокурсники университета продолжают знакомиться с передовой инженерной школой СахГУ
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Основная задача передовой инженерной школы Сахалинского госуниверситета – подготовка кадров для реализации новых проектов в области энергетики и развитие водородных технологий. Партнёрами выступают высокотехнологичные компании, реализующие проекты в Сахалинской области и два университета – МГТУ им. Баумана и МФТИ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.
Проректор СахГУ Алексей Огнев презентовал студентам ключевые проекты, которые реализуются на базе островного вуза. Так, он рассказал о проекте кампуса мирового уровня СахалинТех, который возводится в самом сердце Южно-Сахалинска. Ключевыми направлениями строящего кампуса станут инженерное образование, IT и искусственный интеллект, беспилотные аппараты, экономика мирового океана, социо-гуманитарный блок и т.д.
– Сейчас Сахалинская области нуждается в молодых кадрах по приоритетным направлениям, и львиная доля потребностей – это инженерные и технические специальности, – отметил Алексей Огнев. – Правительство региона и Сахалинский государственный университет возлагают особые надежды на наших студентов, которые вошли в проект Передовой инженерной школы. Мы точно знаем, что каждый выпускник школы будет востребованным не только в регионе, но и за его пределами.
Уже сегодня СахГУ и его партнёр МГТУ им. Баумана в рамках Передовой инженерной школы «Инженерия островов» запустили магистерскую программу в области водородной энергетики. Большую часть времени студенты будут проводить на площадках современного водородного полигона, который открылся на Сахалине в июле 2024 года. На полигоне будут тестировать опытные водородные установки и готовить их к запуску в серийное производство. Обучение магистрантов в рамках новой программы СахГУ рассчитано на два года.
Директор Передовой инженерной школы СахГУ Константин Чесноков рассказал студентам об основных векторах развития инженерного образования, о том, как будут меняться сами образовательные программы в университете и о создании новейших лабораторий, которые будут играть весомую роль в реализации проектов.
– Наша программа будет практико-ориентированной, студенты будут работать над реальными проектами вместе с промышленными партнёрами, включая опытных инженеров и ученых. Школа нацелена на решение сложных задач в нефтегазовой отрасли, таких как создание новых технологий, решение энергетических и экологических проблем, – отметил Константин Чесноков.
Напомним, что Сахалинский государственный университет стал вторым вузом на Дальнем Востоке, где будет реализовываться проект передовой инженерной школы. Одна из ключевых целей проекта – подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить стране сохранение технологического суверенитета. По поручению президента России Владимира Путина к обучению в них привлекаются и талантливые школьники, рассматривающие для себя получение инженерного образования.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:47 Сегодня На Сахалине пенсионер решил попробовать себя в роли закладчика наркотиков
09:15 Сегодня На Сахалине будут судить иностранца, перевозившего почти 6,5 кг тяжелых наркотиков
09:48 Сегодня Департамент дорожного хозяйства и благоустройства проведет выездной прием граждан в Дальнем
11:39 Сегодня Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
10:29 18 Сентября Фасады на улице Ленина в Южно-Сахалинске приобретают исторический облик
16:07 19 Сентября Сахалинец, пользуясь служебной заправочной картой, украл более 5 тонн бензина
16:58 17 Сентября Около 100 автобусных павильонов в Южно-Сахалинске уже оснащены маршрутными схемами
11:08 17 Сентября 17 сентября в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
Выбор редакции
- 11:39 Сегодня Северо-Курильск преображается в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды"
- 15:23 Вчера На международном турнире по плаванию "Сахмастерс" разыграли 38 комплектов наград
- 12:42 20 Сентября Сахалинцам предлагают принять участие в написании Литературного диктанта
- 15:07 19 Сентября Сахалинским школьникам и студентам помогут выстроить свою карьеру
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?