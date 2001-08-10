Первокурсники университета продолжают знакомиться с передовой инженерной школой СахГУ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Основная задача передовой инженерной школы Сахалинского госуниверситета – подготовка кадров для реализации новых проектов в области энергетики и развитие водородных технологий. Партнёрами выступают высокотехнологичные компании, реализующие проекты в Сахалинской области и два университета – МГТУ им. Баумана и МФТИ, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе СахГУ.

Проректор СахГУ Алексей Огнев презентовал студентам ключевые проекты, которые реализуются на базе островного вуза. Так, он рассказал о проекте кампуса мирового уровня СахалинТех, который возводится в самом сердце Южно-Сахалинска. Ключевыми направлениями строящего кампуса станут инженерное образование, IT и искусственный интеллект, беспилотные аппараты, экономика мирового океана, социо-гуманитарный блок и т.д.

– Сейчас Сахалинская области нуждается в молодых кадрах по приоритетным направлениям, и львиная доля потребностей – это инженерные и технические специальности, – отметил Алексей Огнев. – Правительство региона и Сахалинский государственный университет возлагают особые надежды на наших студентов, которые вошли в проект Передовой инженерной школы. Мы точно знаем, что каждый выпускник школы будет востребованным не только в регионе, но и за его пределами.

Уже сегодня СахГУ и его партнёр МГТУ им. Баумана в рамках Передовой инженерной школы «Инженерия островов» запустили магистерскую программу в области водородной энергетики. Большую часть времени студенты будут проводить на площадках современного водородного полигона, который открылся на Сахалине в июле 2024 года. На полигоне будут тестировать опытные водородные установки и готовить их к запуску в серийное производство. Обучение магистрантов в рамках новой программы СахГУ рассчитано на два года.

Директор Передовой инженерной школы СахГУ Константин Чесноков рассказал студентам об основных векторах развития инженерного образования, о том, как будут меняться сами образовательные программы в университете и о создании новейших лабораторий, которые будут играть весомую роль в реализации проектов.

– Наша программа будет практико-ориентированной, студенты будут работать над реальными проектами вместе с промышленными партнёрами, включая опытных инженеров и ученых. Школа нацелена на решение сложных задач в нефтегазовой отрасли, таких как создание новых технологий, решение энергетических и экологических проблем, – отметил Константин Чесноков.

Напомним, что Сахалинский государственный университет стал вторым вузом на Дальнем Востоке, где будет реализовываться проект передовой инженерной школы. Одна из ключевых целей проекта – подготовка высококвалифицированных инженерных кадров, способных обеспечить стране сохранение технологического суверенитета. По поручению президента России Владимира Путина к обучению в них привлекаются и талантливые школьники, рассматривающие для себя получение инженерного образования.