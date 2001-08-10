Капитальный ремонт дворов в Луговом по ул. Дружбы планируют завершить до конца октября
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Выездное рабочее совещание для контроля хода капитального ремонта дворовых территорий по ул. Дружбы, 93-101 провел мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин. Руководители профильных департаментов доложили главе города о ситуации на объекте, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Напомним, месяц назад через муниципальный центр управления жители направили мэру обращения в связи с затянувшимися сроками и серьезными неудобствами, обусловленными несогласованностью действий между ресурсоснабжающей организацией, выполняющей прокладку сетей и профильными структурами муниципалитета, ответственными за благоустройство. Сергей Надсадин поручил провести служебную проверку и потребовал принять все необходимые меры, чтобы нормализовать ситуацию и ускорить капитальный ремонт.
Как доложили мэру специалисты Управления дорожного хозяйства и благоустройства, во всех дворах уже произведена замена существующего грунта на скальный. Подрядная организация начала установку бордюрных камней и следующим этапом начнет отсыпку территорий. Заасфальтировать дворовые проезды планируется до конца октября.
– У людей было много жалоб — и по процессу ремонта, и по перекладке сетей. Сегодня приехали, чтобы проверить, как ведется устранение замечаний. Процесс идет. Ситуация стабилизировалась. Ответили на все вопросы, которые волновали людей, - прокомментировал Сергей Надсадин.
Добавим, ремонт дворовых территорий находится на особом контроле главы города. Инспекционные выезды на объекты продолжатся. Напомним, в этом сезоне в городском округе капитальным ремонтом охвачены территории 52 домов.
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