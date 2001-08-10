Дороги Южно-Сахалинска продолжают приводить в порядок

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ремонтные работы проводятся как в рамках текущего содержания улично-дорожной сети, так и в рамках содержания объектов внутриквартального благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Так, с начала нынешнего сезона в рамках текущего содержания улично-дорожной сети восстановлено более 106 тыс. кв метров асфальтобетонного покрытия проезжей части автомобильных дорог общей площадью более 120 тыс. кв метров (более 105 тыс. - в городе, более 11 тыс. - в планировочных районах).

По поручению губернатора островного региона Валерия Лимаренко администрация Южно-Сахалинска в рамках текущего ремонта произвела замену дорожного покрытия и покраску дорожных ограждений на мосту через Рогатка в районе пересечения улиц Милицейской и Бумажной.

Кроме того, на одной из встреч с главой Сахалинской области жители ул. Ильичева в Новой Деревне просили провести текущий ремонт указанной дороги. Работы выполнены на участке от пересечения с ул. Надежды вдоль дома №8 до дома №5 в рамках содержания объектов внутриквартального благоустройства. Всего с начала строительного сезона в порядок приведены 7 участков внутриквартальных проездов.