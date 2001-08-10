Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинская область готова принимать первых студентов-авиаторов Артемовского колледжа сервиса и дизайна на практику. Направление "Сервис на транспорте" там откроют в следующем году при поддержке аэровокзала островного центра и аэропорта Владивостока. Последний создаст на базе учебного заведения современный образовательно-производственный центр. По своей инфраструктуре он будет напоминать аэропорт и поможет будущим авиаторам лучше сориентироваться в выбранном направлении, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе аэровокзала.

Сегодня министерство профессионального образования и занятости населения Приморского края, Аэровокзал «Южно-Сахалинск» и Международный аэропорт «Владивосток» подписали соответствующее соглашение с учебным заведением. Действовать оно будет в рамках проекта «Региональный Профессионалитет 2025».

Благодаря программе в колледже откроют новое направление – «Сервис на транспорте». Для студентов создадут современное образовательное пространство: с металлодетекторами, интроскопами, стойками регистрации и не только. Будущие сотрудники службы транспортной (авиационной) безопасности смогут отрабатывать здесь процедуры входного и предполётного досмотра пассажиров, их багажа, а также паспортного контроля. Агенты службы организации пассажирских перевозок будут регистрировать путешественников на рейс, используя передовые технологии. К реальности условия приблизят максимально.

После тренировок на базе колледжа студенты отправятся на практику на крупейшие авиационные предприятия Дальнего Востока: в аэровокзал «Южно-Сахалинск» и аэропорт «Владивосток». Максимально эффективно отработать полученные навыки им помогут ведущие сотрудники отрасли. В воздушной гавани Южно-Сахалинска за каждым практикантом закрепят по опытному наставнику.

«Развитие гражданской авиации – это наша стратегическая задача. Президент Владимир Путин поручил увеличить объём перевозок по России и укрепить связь между регионами, в том числе, Дальнего Востока. Выполнить это поручение, не имея высококвалифицированных сотрудников, нереально. Именно поэтому вклад в образовательные проекты столь важен для нас. Мы поможем Артемовскому колледжу сервиса и дизайна всесторонне. Будем ждать студентов на практику у нас. В будущем планируем реализовать аналогичный проект с Южно-Сахалинским педагогическим колледжем СахГУ. Сейчас мы активно принимаем студентов ЮСПК на стажировки», - генеральный директор АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Руслан Степанец.

Набор первой группы по специальности «Сервис на транспорте» в Артемовском колледже сервиса и дизайна пройдёт в 2025 году. Учебное заведение будет принимать выпускников 9-11 классов. За 5 лет учреждение планирует подготовить более 500 специалистов, которые продолжат карьеру в том числе в воздушной гавани Южно-Сахалинска.