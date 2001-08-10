В Южно-Сахалинске на время проведения забега

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске в связи с подготовкой и проведением массового забега «Кросс Нации - 2024» будут введены ограничения для парковки и движения автомобилей на участках ул. А.М. Горького и ул. Священномученника Илариона Троицкого, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Парковка автомобилей будет ограничена:

С 12.00 пятницы, 21 сентября до 7.00 субботы, 22 сентября - с восточной и западной стороны ул. А.М.Горького от южной части пл. Победы до ул. Есенина;

С 12.00 пятницы до 13.00 субботы - с восточной и западной стороны ул. Священномученника Илариона Троицкого от Исторического парка «Россия - моя история» до ул. Горнолыжной.

Движение автомобилей будет ограничено:

С 12:00 пятницы до 7:00 субботы въезд транспортных средств будет ограничен на автомобильную парковку Исторического парка «Россия - моя история».

В субботу, 22 сентября с 7.00 до 13.00 движение ограничат на участках:

- от пешеходного перехода по ул. А.М.Горького (южная часть пл. Победы) до ул. Есенина;

- по ул. Священномученика Илариона Троицкого от Исторического парка «Россия - моя история» до пересечения с ул. А.М.Горького.

Водителей просят учитывать данную информацию при планировании поездок. Движение общественного транспорта будет скорректировано, об этом будет сообщено дополнительно.