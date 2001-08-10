Жители Поронайского ГО могут получить ряд услуг в электронном виде
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жилищный отдел администрации Поронайского городского округа информирует население о возможности получения в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг следующих муниципальных услуг:
- предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- приём заявлений, документов, а также постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях;
- перевод жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение;
- передача в собственность граждан, занимаемых ими жилых помещений жилищного фонда (приватизация жилищного фонда).
За более подробной информацией обращаться по адресу: г. Поронайск, ул. Октябрьская, д. 61 А, каб. № 7, тел. 8(42431) 56003 доб. 113, 118, 119.йствия
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