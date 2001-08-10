Тихоокеанское
информационное агентство
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11:58, | Новости общества Сахалина и Курил

За неделю в Приморье и на Сахалине проконтролирован экспорт более 10 тысяч тонн рыбопродукции

За неделю в Приморье и на Сахалине проконтролирован экспорт более 10 тысяч тонн рыбопродукции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.

За отчетный период проконтролирован экспорт 163 партий рыбы и морепродуктов общим весом 10 721,2 тонны.

Всего с начала года 14 919 партий рыбопродукции общим весом 1 007 229,6 тонны оформлены на экспорт в 19 стран.

За прошедшую неделю оформлено 224 ветеринарных сертификата формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 27 сертификатов.

На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 472 сертификата здоровья, в том числе в Сахалинской области – 43. В Китай оформлено – 350 сертификатов, в Республику Корея – 103, в ЕС через Республику Корея – 9, в Таиланд – 10.

Кроме того, оформлено 143 сертификатов формы 2 при импортных перевозках.

Должностными лицами отобрано 307 проб от подконтрольной продукции, в том числе по подозрению в ветсанотношении – 11 проба, в рамках мониторинга – 28 проб, по усиленному контролю – 2 пробы, по обращению владельцев продукции – 276 проб.

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