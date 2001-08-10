За неделю в Приморье и на Сахалине проконтролирован экспорт более 10 тысяч тонн рыбопродукции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Отделом пограничного ветеринарного контроля на государственной границе РФ и транспорте Приморского межрегионального управления Россельхознадзора подведены итоги работы в Приморском крае и Сахалинской области за прошедшую неделю, рассказали ТИА "Острова" в приморском межрегиональном управлении Россельхознадзора.
За отчетный период проконтролирован экспорт 163 партий рыбы и морепродуктов общим весом 10 721,2 тонны.
Всего с начала года 14 919 партий рыбопродукции общим весом 1 007 229,6 тонны оформлены на экспорт в 19 стран.
За прошедшую неделю оформлено 224 ветеринарных сертификата формы 5i на отправляемую за рубеж дальневосточную продукцию водного промысла, из них на Сахалине – 27 сертификатов.
На вывозимые за рубеж партии водных биологических ресурсов оформлено 472 сертификата здоровья, в том числе в Сахалинской области – 43. В Китай оформлено – 350 сертификатов, в Республику Корея – 103, в ЕС через Республику Корея – 9, в Таиланд – 10.
Кроме того, оформлено 143 сертификатов формы 2 при импортных перевозках.
Должностными лицами отобрано 307 проб от подконтрольной продукции, в том числе по подозрению в ветсанотношении – 11 проба, в рамках мониторинга – 28 проб, по усиленному контролю – 2 пробы, по обращению владельцев продукции – 276 проб.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:53 Сегодня За два месяца более 30 сахалинских пенсионера воспользовались возможностью бесплатно съездить на отдых
10:12 Сегодня Глава Петропавловска-Камчатского досрочно прекращает свои полномочия
09:07 Сегодня Осуждены пять жителей Приморья за похищения и удерживание зависимых людей
11:40 Сегодня Жителям Южно-Сахалинска напоминают о правилах пожарной безопасности
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
12:47 12 Сентября На Сахалине задержали жителя Костромы, которого подозревают в нападении на женщин
16:10 10 Сентября Эксперты из Москвы предлагают Южно-Сахалинску свои идеи по интеграции стрит-арта в городское пространство
15:56 11 Сентября Фестиваль национальных культур ждет южносахалинцев в День города
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
15:50 12 Сентября На Кунашире найдены "грибоживотные", способные перемещаться
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
Выбор редакции
- 11:12 Вчера Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе "Лучшее в общее"
- 11:19 13 Сентября На Сахалине стартовали соревнования по художественной гимнастике
- 10:46 12 Сентября Более 15 тысяч пассажиров перевезено на детской железной дороге в Южно-Сахалинске
- 15:56 11 Сентября Фестиваль национальных культур ждет южносахалинцев в День города
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?