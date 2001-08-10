17 сентября в Южно-Сахалинске продолжаются работы по благоустройству
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Муниципальные службы ежедневно выполняют различные виды работ по приведению в порядок территорий и пространств городского округа, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Так, в рамках текущего содержания улично-дорожной сети сегодня планируется:
- очистка ливневой канализации по пр. Мира от ул. Больничная в южном направлении;
- обустройство асфальтобетонным покрытием тропинок по ул. Горького в районе ул. Пограничной.
- устройство асфальтобетонного покрытия по ул. Хлебной от ул. Железнодорожной до ул. Западной; на съездах по пер. Партизанскому (там же - отсыпка обочин);
- ремонт бортового камня по ул. Красной.
Кроме этого, в областном центре в круглосуточном режиме ведутся работы по комплексной уборке автомобильных дорог, включающие сбор смета и пыли, подметание и мойку проезжих частей и тротуаров.
В скверах и других общественных пространствах Южно-Сахалинска сегодня выполняются различные виды работ: уборка мусора, подметание дорожек, помывка и протирка памятников, малых архитектурных форм и др. На озелененных территориях ведется уход за газонами, растениями, поливка и прополка цветов. На территории города ведутся работы по сбору опавшей листвы.
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