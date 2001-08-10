Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2024
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Участок улицы 4-й Железнодорожной в Южно-Сахалинске временно перекрыт для движения
16:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы 4-й Железнодорожной в Южно-Сахалинске временно перекрыт для движения

Участок улицы 4-й Железнодорожной в Южно-Сахалинске временно перекрыт для движения

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Ограничения введены в связи с обустройством водопровода. Работы проводятся на участке от ул. Шоссейной до дома №11 по ул. 4-й Железнодорожной, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Завершить работы планируется до 5 октября.

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