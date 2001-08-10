Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс направлен на сохранение, развитие и поддержку языкового многообразия, повышение интереса к сохранению и развитию языков народов Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Его проводит Дом народов России при поддержке федерального агентства по делам национальностей и АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений». Заявки принимаются до 31 октября включительно.

Дополнительная информация, форма заявки и положение о конкурсе размещены на официальном сайте Дома народов России.