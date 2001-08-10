Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2024
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11:12, | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе "Лучшее в общее"

Южносахалинцев приглашают принять участие в конкурсе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Конкурс направлен на сохранение, развитие и поддержку  языкового многообразия, повышение интереса к сохранению и развитию языков народов Российской Федерации, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Его проводит Дом народов России при поддержке федерального агентства по делам национальностей и АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений». Заявки принимаются до 31 октября включительно.

Дополнительная информация, форма заявки и положение о конкурсе размещены на официальном сайте Дома народов России.

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