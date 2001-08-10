Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области приступает к дежурству «Дорожный патруль». Сотрудники службы, созданной по решению правительства островного региона в целях снижения количества дорожно-транспортных происшествий с тяжкими последствиями, получили ключи от первых автомобилей, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

В Сахалинской области за последние пять лет уровень аварийности снизился почти на 40 процентов. Однако необходимо добиваться дальнейшего уменьшения количества ДТП с тяжкими последствиями на загородных дорогах, нарушений правил парковки, в первую очередь, в Южно-Сахалинске. По поручению губернатора Валерия Лимаренко правительство области изучило вопрос.

- Снижение аварийности – важнейшая задача. Речь идет о сохранении жизни и здоровья жителей региона. Поэтому мы приняли решение - создать «Дорожный патруль». Выделили средства на формирование новой службы. И сегодня передаем ее сотрудникам первые автомобили, оснащенные современными приборами фиксации нарушений правил движения. Уверен, создание «Дорожного патруля» даст положительный результат. Чем больше средств контроля, тем меньше аварий с тяжкими последствиями, - сказал председатель правительства Сахалинской области Алексей Белик.

Белые автомобили «Лада Нива Тревел» с желтой полосой на борту и символикой «Дорожного патруля» будут работать прежде всего на наиболее опасных участках автодорог, соединяющих областной центр с городами Холмск, Долинск и Корсаков. Особое внимание - случаям превышения скорости, выезда на встречную полосу. На территории населенных пунктов «Дорожный патруль» займется также нарушениями правил парковки.

- Новая служба входит в состав областного учреждения «Сахдормониторинг». В ближайшее время мы с помощью интернет-платформы «Сахалин.онлайн» наладим прямую связь между жителями региона и «Дорожным патрулем». Наши земляки смогут сообщить, на какие территории, участки дорог надо обратить особое внимание. Например, проинформировать о массовых нарушениях правил парковки в том или ином месте. Мы обращения проанализируем и отреагируем, - отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

«Дорожный патруль» не обладает полномочиями ГИБДД.

- Сотрудники новой службы являются операторами комплексов фиксации, установленных на служебных автомобилях. В отличие от представителей ГИБДД они не имеют права останавливать машины, проверять документы и так далее. Их задача - зафиксировать нарушение и в конце рабочей смены передать нам информацию. А мы уже принимаем меры к нарушителю, - поделился временно исполняющий обязанности начальника УГИБДД УМВД России по Сахалинской области Вячеслав Тумарев.

На автомобилях «Дорожного патруля» установлены мобильные комплексы отечественного производства «Автоураган-мс». Каждый включает в себя шесть камер, которые обеспечивают круговой обзор.

- Комплексы фиксируют нарушения правил в автоматическом режиме. При этом наш автомобиль может и стоять на месте, и двигаться. Попутно аппаратура отмечает все государственные номера, попадающие в поле зрения, и проверяет, не находятся ли машины в розыске, - рассказал ведущий инженер «Сахдормониторинга» Никита Косолапов.

В дальнейшем «Дорожный патруль» будет расширяться и возьмет под свой контроль большую часть улично-дорожной сети Сахалинской области, также со временем увеличится количество выявляемых нарушений правил движения.