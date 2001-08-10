Военнослужащие и их семьи становятся участниками Дальневосточной ипотеки для бойцов СВО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области стартовала реализация Дальневосточной и Арктической ипотеки для участников специальной-военной операции. На сегодняшний день ее участниками стали свыше ста семей. Все они могут приобрести новое жилье по льготной процентной ставке – 2%, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

- С момента начала проведения специальной военной операции Сахалинская область является одним из главных снабженцев на передовой. Помимо поддержки тех, кто сейчас сражаются в зоне СВО, правительство региона оказывает большую поддержку семьям ребят, решает не только вопросы по линии министерства обороны, но и обычные бытовые сложности, с которыми сталкивается каждый из нас. Недавно президент России Владимир Путин принял решение расширить действие Дальневосточной ипотеки и на наших военнослужащих. Считаю, что решение своевременное и правильное, ведь теперь семьи смогут приобретать новое жилье по доступным ценам и проживать в более комфортных и современных условиях, - отметил губернатор Валерий Лимаренко.

Работа с бойцами проводится совместно министерствами строительства и социальной защиты Сахалинской области. В ходе индивидуальной работы с каждой семьей специалисты предлагают возможные пути решения жилищного вопроса, рассказывают о плюсах ДВ-ипотеки, после чего полученная информация поступает в региональное отделение Фонда «Защитники отечества». Всего с момента расширения условий по получению Дальневосточной ипотеки ее участниками в островном регионе стали свыше сотни бойцов.

- На сегодняшний день мы ведем активную работу с бойцами их семьями, обзваниваем и объясняем существующие возможности для улучшения жилищных условий. Сейчас мы провели опросы в Корсаковском и Долинском районах, где 109 семей решили взять ДВ-ипотеку по сниженной процентной ставке. Кроме того, на данный момент 39 семей уже приобрели новое комфортабельное жилье на выгодных условиях. Планируем пройти по всем районам и семьям и рассказать, какие у нас действуют меры поддержки, и как они могут купить квартиры с минимальными затратами для семейного бюджета, - прокомментировал министр строительства Сахалинской области Алексей Колеватых.

Для формирования первоначального взноса каждый участник может направить средства, получаемые в виде выплат при заключении контракта на участие в СВО, что дает возможность сразу приобрести квартиру. Кроме того, в планах регионального правительства разработать механизм для предоставления на льготных условиях участникам СВО и их семьям земельных участков для индивидуального жилищного строительства. Данные участки будут иметь все необходимые коммуникации, в том числе газ.

Отметим, с момента начала специальной военной операции по поручению губернатора Валерия Лимаренко в регионе организована всесторонняя помощь бойцам и их семьям. Регулярно на передовую поставляют снаряжение, спецтехнику, предметы первой необходимости, запущен проект «Сопричастность», в рамках которого военнослужащим направляют адресные посылки. Кроме того, работает региональное отделение фонда «Защитники Отечества», продолжает деятельность «Комитет семей воинов Отечества», действуют местные организации и объединения, которые также всячески помогают фронту: шьют маскировочные сети, собирают продовольствие, вяжут теплые вещи.