Тихоокеанское
информационное агентство
14 Сентября 2024
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09:13, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Постояльцы Южно-Сахалинского дома-интерната изобразили "Сахалинские пейзажи"

Постояльцы Южно-Сахалинского дома-интерната изобразили

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Активисты местного отделения партии "Единая Россия" и специалисты музея им. Чехова организовали выездное интерактивное занятие "Сахалинские пейзажи" для постояльцев Южно-Сахалинского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Дружеская атмосфера и прекрасное настроение помогли участникам занятия создать замечательные работы.

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