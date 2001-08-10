В Приморье пройдет фестиваль

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

14 сентября в приморской Черниговке пройдет фестиваль томатов "Бешеная ягода". Этот гастрономический праздник, посвященный плодам помидоров, будет отмечаться уже в третий раз. Гостей мероприятия ожидают увлекательные мастер-классы, конкурсы и разнообразная ярмарка, сообщает "Приморье 24", ссылаясь на пресс-службу правительства Приморского края.

По словам представителей Туристско-информационного центра Приморья, в программе фестиваля примут участие несколько сотен человек, а на территорию праздника соберется почти 2 тысячи поклонников сочных томатов.

"Мы в этом году добавили некоторые новые позиции в программу фестиваля. Если раньше в “Гонке томатов” участвовали дети с четырех лет, то сейчас будут заявлены старты для малышей-ползунков, это “Черри забег”. В спортивно-развлекательных мероприятиях предусмотрели участие семей, все-таки на календаре Год семьи. Сплоченность всех поколений участники покажут в эстафете "Красный богатырь"", – отметили организаторы фестиваля томатов.

На фестивальной площадке будут работать «Ярмарка-продажа», «Деревенская улица», «Улица мастеров». Для аграриев специально организуют выставку сельскохозяйственной техники. Все желающие смогут принять участие в благотворительном мероприятии и пополнить «Корзину добра» – это своеобразная помощь тем, у кого не задался урожай. Константа фестиваля – модный показ, где определят «Мистера Помидора» и «Мисс Помидорку». В программе также – гастрономический мастер-класс, выступление творческих коллективов Приморского края, мастер-классы для детей и взрослых, беспроигрышная лотерея, а также конфетти- и фаер-шоу.