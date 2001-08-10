Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2024
Сейчас 19:33
90,39|99,91|66,91
Сахалинец завоевал бронзу на Всероссийских юношеских играх боевых искусств
10:09, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Ново-Александровска пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В четверг, 12 сентября, с жителями Ново-Александровска в рамках выездного приема граждан встретится директор дорожного хозяйства и благоустройства, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: ул. Советская, 76. Начало в 16.00.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?