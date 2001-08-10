18:01, | Новости общества Сахалина и Курил
В Вахрушеве завершается реализация очередного инициативного проекта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В центре поселка ремонтируют тренажерную площадку. Подрядная организация заменила и установила два новых тренажера, отремонтировала остальное оборудование, установила "Шведскую стенку", заменила поликарбонат на крыше, покрасила ограждение площадки, лавочки, урны и выполнила укладку резинового покрытия. Также строители отсыпали щебнем территорию вокруг тренажёрной площадки.
Ремонт площадки стал возможен благодаря программе по инициативному бюджетированию. Проект был выбран жителями посёлка на общем собрании.
Инициативное бюджетирование – инструмент вовлечения населения в бюджетный процесс, с помощью которого жители могут самостоятельно решать, на реализацию каких проектов будут направлены средства областного и местного бюджетов. Такой подход позволяет решать местные проблемы, которые более всего волнуют жителей. Программа реализуется при поддержке Губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко.
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