В Южно-Сахалинске сети и дома готовят к отопительному сезону

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В островной столице бригады АО «Сахалинская коммунальная компания» активно ведут работы по ремонту и замене теплосетей в разных районах города, в частности это 9-й, 12а, 14-й микрорайоны. Управляющие компании в свою очередь проводят работы на внутридомовых сетях, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

По информации ресурсоснабжающей организации, на данный момент производится замена участка тепловой сети Комсомольского коллектора на пр. Победы в районе дома №35, а также в районе пр. Мира, 243 — минувшей зимой этот участок был поврежден. В рамках капитального ремонта меняются внутриквартальные тепловые сети по ул Емельянова. Продолжаются работы по ул. Есенина — подрядная организация постепенно переходит к следующему участку улицы, параллельно проводятся мероприятия по обратной засыпке участка, где работы были завершены.

- До начала отопительного сезона еще есть время, поэтому работаем интенсивно по всему городу — где-то это капитальные мероприятия по замене больших участков, где-то точечные - на местах повреждений, выявленных в ходе второго этапа гидравлических испытаний. От графика в целом не отстаем, хоть погода и вносит свои коррективы. Из-за дождей приходилось делать перерывы в работе, удалять воду, которая попадала в места разрытий и т. д. Приоритетность графика ремонтов зависит от многих факторов и строится на базе технической сложности того или иного участка, количества потребителей. Заканчиваем один участок, переходим к другому. В октябре, по окончанию всех работ, приступим к восстановлению благоустройства, - рассказал генеральный директор АО «Сахалинская коммунальная компания» Максим Беккер.

Параллельно в рамках подготовки города к отопительному сезону управляющими компаниями, обслуживающими жилой фонд, ведется проверка готовности многоквартирных домов к приему тепла.

Традиционно представителей УК на рабочем совещании в администрации Южно-Сахалинска проинструктировали о порядке проведения таких мероприятий. Все выявленные нарушения будут фиксироваться и устраняться. Также управляющим компаниям поставлена задача в оперативном порядке решать все вопросы с открытием задвижек в многоквартирных домах, циркуляцией теплоносителя. Контроль за работой УК осуществляет департамент городского хозяйства.

О дате начала отопительного сезона администрация Южно-Сахалинска сообщит дополнительно в СМИ и социальных сетях.