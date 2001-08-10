Тихоокеанское
информационное агентство
9 Сентября 2024
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Для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан
15:05, | Новости общества Сахалина и Курил

Для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан

Для жителей Хомутово пройдет выездной прием граждан

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В среду, 11 сентября, с жителями Хомутово в рамках выездного приема граждан встретится директор департамента землепользования, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Мероприятие пройдет в отделе по управлению территорией по адресу: 2-я Центральная, 39. Начало - в 16.00.

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