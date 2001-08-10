Тихоокеанское
информационное агентство
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13:14, | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине военнослужащие провели торжественное мероприятие, посвященное Дню танкиста

На Сахалине военнослужащие провели торжественное мероприятие, посвященное Дню танкиста

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине военнослужащие армейского корпуса Восточного военного округа (ВВО) приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню танкиста, рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе ВВО.

Участники праздничного мероприятия из числа военнослужащих получили от командования награды, очередные звания и подарки.

Гостями мероприятия были представители администрации города Южно-Сахалинска и руководитель сахалинского филиала Государственного фонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» Сабина Кушевская выступила с поздравительной речью перед танкистами.

- Дорогие ветераны спецоперации и военнослужащие танковых войск, от лица фонда «Защитники Отчества» поздравляю вас с профессиональным праздником!

Благодарю за стойкость, мужество, самоотверженность и проявленный героизм при выполнении боевых задач. Вы выбрали не простую профессию - Родину защищать.

Но именно благодаря вам, мы и наши дети могут спать спокойно. Желаю вам здоровья и скорейшей победы, и помните, вас ждут дома!», — сказала Сабина Кушевская.

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