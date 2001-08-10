Сахалинцы могут звонить через умную колонку на телефонные номера
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Фото: МТС
Южно-Сахалинск, РФ – Цифровая экосистема МТС первой среди российских операторов совместно с Яндексом запустила функцию звонков через умную колонку. Теперь сахалинцы смогут звонить с умных колонок на номера любых операторов по своему текущему тарифу и принимать вызовы.
Чтобы совершить звонок посредством умной колонки, достаточно произнести команду, и виртуальный ассистент самостоятельно наберет нужный номер. Звонок через умную колонку не будет отличаться от обычного телефонного вызова и тарифицируется в рамках текущего тарифного плана МТС. На экране телефона собеседника отобразится стандартный входящий звонок с вашего номера.
При поступлении входящего вызова, виртуальный ассистент сообщит имя звонящего, а вызов будет поступать на колонку синхронно с мобильным телефоном, даже если он находится в режиме без звука или выключен. Принять входящий вызов можно с помощью команды виртуальному помощнику. Для удобства пользователям доступен режим «Не беспокоить», который можно настроить на определенные временные интервалы, в течение которых умная колонка не будет уведомлять владельца о входящих вызовах.
«Сахалинцы - активные пользователи цифровых сервисов, которые делают жизнь удобней – умных колонок и голосовых помощников. По данным опроса наших абонентов, практически две трети из них говорит по громкой связи в среднем трижды в день. Управление голосом избавляет от необходимости брать в руки телефон – параллельно можно заниматься своими делами. Для таких пользователей функцию громкой связи теперь может выполнять умная колонка, поэтому я уверен, новая функция будет востребована у жителей региона», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
Подключить звонки на умную колонку можно бесплатно в приложении «Дом с Алисой» на всех умных устройствах Яндекса.[1] Для этого в меню необходимо выбрать функцию «Звонки с колонки, как с телефона» и указать свой мобильный номер. После регистрации пользователь сможет выбрать до 10 контактов и добавить их в справочник мобильного приложения “Дом с Алисой”. Ограничение по количеству контактов позволит защититься от нежелательных звонков и принимать вызовы только от самых близких людей.
По данным МТС, с января по июль 2024 года в России было продано 2,5 млн умных колонок на сумму 23 млрд рублей, что больше по сравнению с аналогичным периодом на 39% в штуках и на 53% в деньгах. Около 90% продаж умных колонок в России приходится на Яндекс — с момента старта продаж первой Станции в конце 2018 года умные колонки компании разошлись тиражом более 11 млн штук.
__________________
[1] кроме Станции Дуо Макс и телевизоров под управлением YaOS и YaOS X – в будущем звонки на телефонные номера могут появиться и на этих устройствах.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 10:31 Сегодня Роль клиник в социальной адаптации пациентов после лечения алкоголизма
10:13 Сегодня Технологическое образование сахалинских школьников станет еще интереснее
08:57 Сегодня На Сахалине стали известны медалисты соревнований среди ветеранов ВОВ и "Детей войны"
11:50 Сегодня При строительстве проекта "Анива" будет создано 120 новых рабочих мест
09:33 2 Сентября Ново-Александровск отметил 140-летие
12:05 3 Сентября Сахалинцы встретились с писателем и земляком Федором Константиновым
09:54 2 Сентября Сахалинцев приглашают на выставку, посвященную творчеству Михаила Шолохова
12:46 2 Сентября В Южно-Сахалинске 3 сентября будет ограничено движение транспорта
09:45 12 Августа Предприятия и дирекция форума «ОстроVа» собирают гуманитарный груз для жителей Курской и Белгородской областей, а также участников СВО
- 03:14 19 Августа Доставка негабаритных грузов из Китая: виды и особенности перевозки
16:10 29 Августа Сахалинским предпринимателям стал доступен маркетплейс услуг для бизнеса
14:12 30 Августа Три тысячи муаровых лент раздали в Южно-Сахалинске в канун 3 сентября
Выбор редакции
- 13:57 Сегодня Жители Сахалинской области отправили 950 посылок для мобилизованных в зону СВО
- 10:15 6 Сентября Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу
- 11:06 5 Сентября Сахалинцам рассказали, как правильно утилизировать растительные отходы
- 16:25 4 Сентября На Сахалине состоится конкурс профессионального мастерства "Лучший пахарь-2024"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?