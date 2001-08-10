В Приморское озеро подкинули краснокнижную дальневосточную черепаху

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Неизвестные подкинули краснокнижную дальневосточную черепаху в озеро на Сафонова. Теперь специалистам придется выловить рептилию и вернуть ее в естественную среду обитания, сообщает "Приморье 24" со ссылкой на Telegram-канал safonkavdk.

По информации социальной сети, не так давно неизвестные подкинули краснокнужную дальневосточную черепаху в озеро на Сафонова. Это, в свою очередь, вызвало беспокойство у экологов, которые прибыли на место. Специалистам предстоит поймать животное и вернуть в естественную среду обитания.

Отметим, что дальневосточные черепахи - редкий вид, занесенный в Красную книгу. Эти черепахи обитают в озере Ханка. Так как этот вид черепах находится под защитой государства, их ловят и возвращают в их естественную среду обитания.

Также отметим, что красноухие черепахи, которых также часто подбрасывают в озеро, не являются краснокнижными. Их количество растет, однако в нашем климате они не способны размножаться.