ВТБ продолжит выдавать Дальневосточную ипотеку по ставке в 10 раз ниже рыночной
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ поддерживает сохранение ставки 2% по дальневосточной и арктической ипотеке. По оценке банка, эта мера была необходима для ускорения развития жилищного сектора Дальнего Востока и Сибири. Вопрос особенно актуален в условиях ставок 20%+ по рыночным программам. Об этом заявил заместитель президента-председателя правления ВТБ Георгий Горшков в рамках ВЭФ-2024.
«Дальний Восток и Арктика важны для устойчивых позиций России. Основной инструмент поддержки местных жителей – льготная ипотека с экстра-низкой ставкой, которая сейчас в 10 раз ниже рыночной. Ее сохранение вместе с увеличением выплаты многодетным семьям на погашение ипотеки поддержит тех, кто, несмотря на жизнь в суровых условиях, развивает дальневосточные и сибирские регионы и улучшает демографию», - прокомментировал Георгий Горшков.
Программа дальневосточной ипотеки (ДВИ) действует в России с 2019 года, с конца 2023 года она была расширена на арктические зоны. Госпрограммы охватывают практически все социально-значимые категории клиентов: молодая семья, учителя, врачи, участники СВО, работники ОПК, прибывшие с территории Украины.
По оценкам ВТБ, за все время действия программы ДВИ на рынке в целом было проведено около 122 тыс. кредитов на 567 млрд рублей. Сам ВТБ в рамках ДВИ за пять лет провел порядка 17,2 тысяч сделок. Их общий объем с 2019 года превысил 80 млрд рублей. В 2024 году около 60% кредитов по ДВИ в банке получили молодые семьи.
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