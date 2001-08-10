Активисты-экологи пробегут дистанцию и соберут мусор в Анивском районе

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В год Семьи, Клуб ЭкоШторм и партнеры, готовы к проведению экологического спортивного мероприятия Эко Fest-Квест в рамках Всероссийской акции «Вода России» в формате плоггинга - семейного праздника, посвященного здоровью и экологии, рассказали ТИА "Острова" в администрации Анивского ГО.Этот проект реализуется при поддержки агентства по делам молодежи Сахалинской области.

Принять участие может любой желающий в команде до 5 человек, это дети от 6 лет и взрослые.

Дата и время проведения: 7 сентября 2024 года в 11:00

Место проведения Анивский городской пляж.