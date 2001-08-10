Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2024
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14:07, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Спутниковые измерения помогут специалистам узнать о сейсмической активности Сахалина

Спутниковые измерения помогут специалистам узнать о сейсмической активности Сахалина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Работы по изучению движения острова начнутся с 9 сентября с самой южной точки острова и завершатся на севере, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации..

Для измерения специалисты будут устанавливать в населенных пунктах специальное оборудование. Администрация города просит жителей областного центра не препятствовать проведению исследовательских работ, а также бережно относиться к государственному имуществу.

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