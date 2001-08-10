Власти Южно-Сахалинска поддерживают семьи участников специальной военной операции
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
"Глава города Сергей Надсадин совместно с вице-мэрами администрации провел личную встречу с координатором городского движения «СВОя Семья» Наталией Кауровой и горожанкой Ридой Магась, матерью троих сыновей. Один из них сейчас находится в зоне проведения специальной военной операции, один - погиб. Работа с семьями мобилизованных стоит на особом приоритете в мэрии Южно-Сахалинска, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.
Глава города поблагодарил инициативную горожанку за большую работу, которую она проводит с семьями мобилизованных. Вместе с дочерью Наталия Каурова занимается организацией спортивного и культурного досуга тех, чьи близкие погибли в зоне проведения специальной военной операции. Большую поддержку оказывает администрация города.
В декабре 2022 года Наталия и Снежана Кауровы обратилась к мэру с просьбой поддержать проект «Спорт в семью». Он стал опорой для многих, потерявших близких на СВО. Профессиональные инструкторы по горным лыжам и сноуборду, столкнувшись с потерей близкого человека в зоне СВО, решили с помощью совместных спортивных занятий помочь таким же семьям.
- Проект охватил и взрослых, и детей. На таких видах спорта мы не остановились, к лету 2023 года подключились к сапборду, роликам, керлингу, занятиям в бассейне при участии мэрии. Стали постоянно собираться, поддерживая друг друга, организуя не только спортивные мероприятия. Мы стали одной семьей. Участвуем в открытиях «Парт героев», памятных посадках деревьев, готовим новые встречи. Постоянно плечо к плечу - это так важно. И сейчас название нашего проекта - «СВОя Семья» , - комментирует Наталия Каурова.
Южносахалинка Рида Магась поделилась, что когда столкнулась со своей бедой, потеряв сына, одна не осталась - неравнодушные горожане, в том числе Наталья Каурова, оказали ей большую поддержку, которая продолжается и впредь. Помощь также оказали власти.
- Хочу сказать спасибо мэру Сергею Александровичу за отзывчивость. Я, конечно, волновалась перед встречей, но мы все тепло пообщались. Главное - решаются вопросы, которые меня волнуют, причем оперативно. Я обратилась с просьбами по ремонту крыльца, козырька, сейчас очень довольна, работы уже оперативно начались, - рассказала Рида Магась.
Кроме того, горожанке окажут помощь в организации цветника во дворе. С 1984 года Рида Фаизовна работала ландшафтным дизайнером в санатории «Синегорские минеральные воды» и сейчас у нее есть силы и желание обустроить клумбы на территории у дома.
Мэр Сергей Надсадин в ходе беседы отметил, что помощь семьям мобилизованных и погибших бойцов должна оказываться проактивно, оперативно, не дожидаясь обращений. Глава города обратил внимание коллег, что нужно оставаться на связи с родственниками до окончательного решения всех вопросов.
Отметим, работа с семьями мобилизованных горожан - в особом приоритете администрации Южно-Сахалинска. По поручению мэра Сергея Надсадина ситуация каждой семьи рассматривается индивидуально.
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