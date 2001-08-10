На Дальнем Востоке стало на 13% больше офисов ВТБ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По итогам восьми месяцев года ВТБ увеличил доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса более чем на треть – на 35%. За счёт расширения сети офисов банк нарастил охват населения с 58 до 69 млн человек. Об этом сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко в рамках ВЭФ-2024.

На Дальнем Востоке ВТБ на 13% увеличил количество офисов с начала года. На территории всех регионов, входящих в состав ДФО, сегодня работает 111 отделений банка и 11 офисов «Открытия».

Всего сеть ВТБ сегодня насчитывает более 1,4 тыс. отделений. Банк повышает доступность продуктов для среднего и малого бизнеса, в том числе там, где нет офисов. В 2024 году заработал выездной сервис для предпринимателей в 10 регионах ДФО с покрытием 122 населенных пунктов.

«Мы уделяем особое внимание качеству обслуживания и обновлению офисной сети. «Легкий» формат офисов сделает их доступнее и ближе для населения небольших городов. К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 млн россиян и обновить три четверти отделений. Они станут еще более гостеприимными и уютными, в них появятся детские уголки, кулеры с водой и кофе-зоны, а также удобные диваны, где клиенты смогут отдохнуть, офисы можно будет посещать и с домашними животными. Расширение сети предполагает обслуживание клиентов в выходные дни – сегодня треть отделений уже работают по субботам, и создание новых карьерных возможностей. Только на Дальнем Востоке открытие офисов создаст около 100 новых рабочих мест», – сообщил Руслан Еременко.

Всего с начала года в рамках развития точек продаж ВТБ открыл 35 отделений в 34 городах. Возможность воспользоваться услугами банка получили жители Луганской народной республики. До конца года откроются отделения в Мариуполе, Донецке и еще 66 новых городах, где пока ВТБ не был представлен.

Существенное укрепление инфраструктуры сети ВТБ для клиентов происходит также в рамках интеграции с банком «Открытие». Всего под бренд ВТБ до конца года перейдут 230 офисов, из которых более 180 отделений банка в 49 регионах уже сменили свои вывески.