Тихоокеанское
информационное агентство
7 Сентября 2024
Сейчас 01:06
89,70|99,19|66,91
Парковка в районе проезда Зоологического в Южно-Сахалинске будет закрыта вечером 8 сентября
10:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу

Южносахалинцев приглашают приобрести свежую камбалу

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня, 6 сентября, жители и гости областной столицы могут приобрести свежую камбалу, рассказали ТИА "Острова" в городской администрации.

Торговля будет осуществляться с 10.00 по адресу: Сахалинская, 59 (магазин морепродуктов). Цена - 97,75 руб/кг.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы верите в то, что високосные годы несчастливые?