Жителей Охи просят помочь с созданием нового мурала
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В сквере у фонтана в Охе начались работы по созданию нового мурала, который украсит стену ярким изображением северной фауны. Подготовка к реализации проекта уже ведется полным ходом: поверхность стены зацементировали, заштукатурили, загрунтовали и покрасили в белый цвет, сообщает astv.ru.
Несмотря на большой объем проделанной работы, для завершения проекта необходима помощь добровольцев. Василий Камышный, художник и депутат муниципального Собрания, призывает жителей Охи присоединиться к созданию мурала. По его словам, проект — это общее дело, которое позволит сделать город более уютным и красивым, пишет Оха65.ру.
Для участия в проекте не требуется быть художником, достаточно просто потратить 15 минут своего времени. Желающие могут связаться с организаторами по номеру телефона +7 914 741-41-47 (WhatsApp) или откликнуться на сообщения в социальных сетях.
После завершения подготовки стены на нее с помощью проектора будет нанесен контур будущего изображения, который затем заполнят краской.
Инициатива обновления мурала принадлежит охинским общественникам, которые обратились в администрацию округа с уже готовым проектом. Автором проекта стала Виктория Аверкова, дизайнер и педагог охинской детской школы искусств № 2.
Художники тщательно изучили десятки фотографий живой природы, чтобы создать оригинальное и яркое изображение северной фауны, которое было поддержано охинцами.
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