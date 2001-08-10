На Сахалине впервые проведена операция по удалению врождённой катаракты ребёнку

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сегодня в офтальмологическом отделении областной клинической больницы была проведена операция по удалению врождённой катаракты пятилетнему пациенту. Для Сахалинской области это событие стало знаменательным, раньше при выявлении катаракты детей направляли в федеральные клиники, но теперь возможность проведения высокотехнологичной операции появилась и в островном регионе, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

На протяжение последних трёх лет в Сахалинской области развивается витреоретинальная хирургия. Врачи способны зайти внутрь глаза без повреждения оболочек и провести операцию на его заднем отрезке. Такой метод активно применяется при отслойках сетчатки и внутриглазных патологиях у взрослых, в год проводится больше 2000 таких вмешательств.

- За лечение детских патологий мы не брались, потому что есть вероятность разрыва капсульного мешка. Ход операции маленьких пациентов меняется, риски возрастают. Поэтому раньше мы отправляли деток за пределы Сахалинской области по квоте. Сейчас специалисты готовы проводить такие вмешательства в нашей больнице. Сотрудники постоянно учатся, повышают свою квалификацию. Они готовы выполнять сложные операции и это большая гордость для нас, - рассказала заведующий офтальмологическим отделением областной клинической больницы Наталья Жарская.

Первым маленьким пациентом стал пятилетний житель Смирных с врождённой катарактой обоих глаз. Меньше часа длилась операция по восстановлению зрения на правом глазу. Она завершилась успешно. Теперь ребёнка ждёт период реабилитации, а после – ещё одна операция на левом глазу.

- Только что закончилась уникальная операция по имплантации искусственного хрусталика. Она прошла без осложнений, мы надеемся на качественное восстановление зрительной функции. Это историческое событие для нашего отделения, нашей больницы и нашей области, - поделился после проведённой операции главный внештатный детский офтальмолог министерства здравоохранения Сахалинской области Кан Евгений.

Ребёнка сопровождала мама – Надежда Исокова. Она рассказала, что до этого они уже готовились отправиться в Хабаровск, но им вовремя предложили провести операцию в областной больнице.

- Хочется выразить благодарность всем сотрудникам отделения, а особенно – Евгению Константиновичу. Он взялся провести операцию такому малышу. Это наша надежда на восстановление зрения. С рождения сын ничего не видит. Если реабилитация пройдёт успешно, то операция будет выполнена и на левый глаз, - рассказала Надежда Исокова.

Напомним, оперативные вмешательства при отслойке сетчатки и других патологий глазного яблока проводятся бесплатно по полису ОМС. Комплексные меры по совершенствованию медицинской помощи реализуются в рамках национального проекта «Здравоохранение» и под контролем губернатора Валерия Лимаренко. Для планового лечения пациентам необходимо обратиться к специалисту в поликлинику по месту жительства.