Байкеры проедут по маякам Сахалина в рамках уникальной этнографической экспедиции

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В пятницу, 6 сентября, на Сахалине стартует экспедиция по маякам острова. Энтузиасты из Москвы в сопровождении местных гидов отправятся в двухнедельный тур на внедорожных мотоциклах по историческим местам. Путешествие станет частью этнографического проекта «Маяки Сахалина», который реализуется при поддержке правительства Сахалинской области. Перед началом экспедиции участники проекта рассказали о своих планах журналистам на пресс-конференции, рассказали ТИА "Острова" в региональном правительстве.

Автор проекта «Маяки Сахалина» и один из ее участников – уроженец Южно-Сахалинска, член Русского географического общества, мотопутешественник, писатель и режиссер-документалист Максим Привезенцев. Сейчас он проживает в Москве, но иногда возвращается домой за новыми впечатлениями.

- В 2015 году я проехал на мотоцикле «Урал» от Сахалина до Санкт-Петербурга, посвятил маршрут своему дедушке, Андрею Владимировичу Привезенцеву, который снимал фильмы о Сахалине. «Маяки Сахалина» – это следующий этап, дань моей малой Родине. Для меня маяки стали символом острова, объединившим несколько эпох: они были построены и во времена царской России, и во времена японской оккупации, и во времена СССР. Фактически Сахалин – единственный остров, где маяками объединено столько культур, – рассказал Максим Привезенцев.

Подготовка к проекту велась на протяжении года. Организаторы собирали информацию о достопримечательностях острова в музеях и архивах, с помощью научных консультантов. Экспедиция будет разбита на два этапа – весенний и зимний. В сентябре этого года путешественники намерены проехать около 16 маяков на юге острова в Макаровском, Поронайском и Смирныховском районах.

- Хотим максимально близко на мотоциклах подойти к маяку «Анива». Уже три года там проходят соревновательные треки нашей гонки. Места просто сумасшедшие: когда забираешься на хребет юго-восточного полуострова, можно одновременно увидеть сразу два моря – Японское и Охотское – и почувствовать разницу в климате. Когда впервые там оказываешься, происходит шок, такое невозможно забыть, – поделился участник экспедиции, представитель «Сахалин эндуро парка», обеспечивающего техническое сопровождение проекта, Андрей Цой.

Во время второго этапа в феврале-марте 2025 года путешественники пройдут на сноубайках по маякам, расположенным в северной части Сахалина. Они намерены изучить наследие коренных народов, их культуру, языки, мифы и легенды. Важным историческим аспектом проекта станет рассказ о Брониславе Пильсудском, первом этнографе Сахалина, который, будучи каторжанином, исследовал и записал уникальные сведения о жизни коренных народов острова. По итогам экспедиции будет снят фильм и написана книга.

Генеральным партнером проекта «Маяки Сахалина» стала Федерация свободных байкеров. Ее председатель Владимир Кашкин также примет участие в предстоящей экспедиции. Представители мотосообщества отметили, что на Сахалине созданы уникальные условия для развития экстремального мотоспорта.

- Для нас важно поддержать проект и открыть для мототуристов Сахалинскую область. Для профессионалов, которые занимаются эндуро, это место давно является «Меккой». Ребята здесь делают абсолютно фантастические вещи, хотелось бы, чтобы об этом знали как можно больше людей, чтобы сюда приезжали кататься не только на сноубордах и лыжах. На острове необыкновенное сочетание природы, цивилизации, урбанистики. Вместе это дает такой эффект, который нельзя испытать ни в одном другом месте нашей страны. Мы находимся под большим впечатлением. Надеюсь, с каждым днем эмоций будет все больше, – поделился участник экспедиции, председатель Федерации свободных байкеров Владимир Кашкин.